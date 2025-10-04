ニコニコ生放送では４日、自民党総裁選の様子を生中継を配信しているが、視聴者コメントに「今日もいるんだろステマ」「どこからステマ」など「ステマ」コメントが飛び交った。「ニコニコ生放送」は総裁選開始の午後１時前から会場の様子を流していたが、ニコ生名物の視聴者の声がテロップとなって画面に流れた。総裁選が始まる前には、小泉進次郎陣営で問題視された「ステマ」の言葉が飛び交った。「今日もいるんだろステマ