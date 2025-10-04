「広島−ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）今季最終戦のスタメンが発表された。広島は今季限りでの退団が発表されている田中が「１番・遊撃」でスタメン出場。「２番・二塁」で出場する菊池とともに“タナキク”コンビを結成するのは４年ぶりとなる。発表されると、球場には大歓声が響いた。また、退団する松山、現役引退を表明している上本も１軍に合流しており、途中出場する見込みだ。以下、両チームのスタメン。【ヤ