自民党総裁選の投開票を前に小泉進次郎農相の陣営が４日、都内で総決起大会を行った。あいさつに立った小泉氏は国会議員やその秘書ら陣営関係者に感謝を述べ、「今日、実はいろんな所に電話をかけておりまして、ある１人の議員の方からこう言われました。『小泉さんを応援している仲間たちからの電話が一番多かったよ。本当にいいチームに恵まれたね』。私はその言葉が今回の総裁選の財産だと思っています」とエピソードを披露