大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が4日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。同日午後に投開票が行われる自民党総裁選について私見を述べた。5人の候補者について、「みんな自民党の再生ばっかり言ってるんですけど、僕らにとっては、日本の再生をやってもらわなきゃいけない」と話した。「どの候補者も、とりあえず総裁選を乗り切るためにエッジのきいた主張を全部はずして