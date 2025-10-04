近所の雑貨店で出会った店主・タカヨさんはいわゆる自然派ママ。河野りぬ(@rinu.illustjob)さんはタカヨさん主催の青空保育に参加します。1日一緒に過ごしてみて「エアコンなしの炎天下で遊ばせる」「虫よけをつかわない」など、価値観の違いを痛感しました。その後、極端な育児方針を持つタカヨさんの店は閉店するのですが、その理由も気になるものでした。『自称自然派ママとわかり合えなかった話』をダイジェスト版でごらんくだ