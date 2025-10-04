１０月４日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１４頭立て）は３番人気のダークマルス（牡２歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）が逃げ切り、デビュー戦を白星で飾った。勝ち時計は２分２秒３（重）。「ゲートの出が良くあの形になりました」と川田将雅騎手が振り返ったように、好発を決めてハナを主張。道中では物見をする若さも見せたが、直線もしぶとく伸びて最後まで先頭は譲らなかった。「物見はきつかっ