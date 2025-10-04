◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（４日・マツダスタジアム）今季限りで広島を退団する田中広輔内野手が「１番・遊撃」でラインアップされた。菊池涼介内野手も「２番・二塁」で出場。２３年６月２７日のＤｅＮＡ戦（マツダ）以来に“タナキク”が二遊間でタッグを組む。菊池は、ＣＳ進出が完全消滅した後の９月２２日に抹消されていたが、今季最終戦に合わせて出場選手登録された。“タナキク”が１、２番で出場するのは