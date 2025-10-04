２日、パフォーマンスを楽しむ市民や観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山10月4日】中国福建省武夷山市の観光スポット崇陽渓漫遊道で1日、国慶節と中秋節を祝うイベントが始まった。多くの観光客や地元住民はパフォーマンスを鑑賞し、地元名産のお茶やビール、グルメを堪能した。イベントは茶葉の製造販売を手がける福建武夷山三茶集団が主催し、7日まで続く。２日、崇陽渓漫遊道で買い物やグルメを楽しむ市