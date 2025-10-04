4日の東京3R2歳新馬戦（芝1400メートル）は、1番枠から逃げた2番人気ファインサマーデイ（牡＝高柳瑞、父ファインニードル）が危なげなく逃げ切って初陣Vを飾った。手綱を取った菅原明は「ゲートをうまく出られて、いいペースで運べた。これから成長してくれれば次も楽しみ。距離は短いところ向き」と笑顔。高柳瑞師も「最後に突き放したし、いい内容」と高く評価していた。