私はツバサ。友だちとの登校中、誰かにあとをつけられていることに気づきました。よく見ると、最近LINEを送ってくる伯父さんでした。気持ち悪くて怖くて、友だちと学校に駆け込みました。先生に事情を説明すると、両親に連絡をしてくれました。そのあいだも、スマホには伯父さんからの気持ち悪いメッセージが大量に届いて、怖さから震えが止まりませんでした。アカウントを変えてまでメッセージを送ってくるなんて、本当に気持ち悪