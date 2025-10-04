Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç³©Àî¾Þºî²È¤ÎÀî¾åÌ¤±Ç»Ò(49)¤¬Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ©»ï¡ØMastermind¡Ù18¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¡ØÀî¾åÌ¤±Ç»Ò¡¢¹ñ¶­¤òÄ¶¤¨¤ëÊª¸ì¡Ù¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÂÀ¤â¤â¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¹õ¤¤Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·´©¤¬¥¬¥ê¥Þ¡¼¥ë¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£ÅÏÊ©¤·