福岡管区気象台は4日午後0時16分、防災コメントを発表した。福岡地方と北九州地方に大雨注意報（浸水害、土砂災害）を発表している市町村がある。なお、今後、対象市町村が広がる可能性がある。落雷と突風に関する福岡県気象情報を発表している。4日夜のはじめ頃にかけて前線や低気圧、湿った空気の影響により、大気の状態が非常に不安定な状態が続くため、落雷や竜巻などの激しい突風に注意。前線や低気圧に向かって暖かく湿っ