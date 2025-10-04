＜ロッテ選手権3日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米女子ツアーハワイ決戦3日目。風が強いタフなコンディションだったが、岩井明愛は3バーディ・2ボギーとスコアを1つ伸ばしリーダーボードの頂点に立った。ツアー2勝目へ単独首位で最終日を迎える。【オフ写真】ハンバーガー店で悩む岩井明愛＆千怜ラウンドを振り返り「コンディションが難しく、風もあったし、ピンも振ってあってタフな一日だった。き