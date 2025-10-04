＜日本女子オープン4日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞今年の女子ゴルファー日本一決定戦の決勝ラウンドに進出したのは67人。今大会の決勝は2人1組で、全員が1番からスタートする2サム1ウェイ方式を採るのが通例になっている。そうなると『67』は割り切れず、ひとりでプレーする選手が必然的に現れることに。この日はツアー通算2勝の山内日菜子が、その役目を担った。【写真】山内日菜子は