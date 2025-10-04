４日、自民党 の新しい総裁を決める党員票の開票が広島でも行われました。 ４日午前、広島市内の開票場には、３つのテーブルが設けられ、名前が隠されたシールをはがして候補者別に仕分する作業が行われました。 現在、自民党広島県連の党員数は２万２２００人あまりで前回の総裁選の時から およそ４千人減少しています。 また、今回の投票率は７０．８５パーセントと前回の投票率６８．１２パーセン