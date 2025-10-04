自民党総裁選で、麻生派を率いる麻生太郎最高顧問は高市早苗・前経済安全保障相（６４）が決選投票に残れば、高市氏を支持するよう同派議員に伝えた。党内で唯一残る麻生派には４３人が所属する。派内の河野太郎・元デジタル相ら１０人超は、決選投票への進出が有力視される小泉進次郎農相（４４）を支持しており、高市氏と小泉氏での決選となれば対応が割れる可能性が高い。複数の同派幹部が明らかにした。麻生氏は、保守的な