フジテレビ系バラエティ特番『FNS鬼レンチャン歌謡祭◆FNS歌謡祭と年に1度のタッグ! 音楽と笑いの祭典』が、5日(19:00〜)に放送される。『FNS鬼レンチャン歌謡祭』千鳥とかまいたちが見守る中、“鬼レンチャンファミリー”とアーティストたちが奇跡のステージを繰り広げる同番組。昨年に引き続き、神山智洋(WEST.) 、濱田崇裕(WEST.)、松倉海斗(Travis Japan)、佐野晶哉(Aぇ! group)が早口ラップ楽曲Creepy Nutsの「オトノケ」に挑