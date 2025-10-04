リニア新幹線をめぐり静岡工区の環境対策を確認する国のモニタリング会議が開かれ、JR東海からは10月中に沢の上流域調査を終える見通しであることが示されました。リニア問題をめぐり県とJR東海はこれまで、大井川の水資源や、生物多様性など3分野28項目について協議を行っていてこれまでに11項目の対話が完了しています。3日開かれたJR東海の環境対策を確認する国のモニタリング会議では、協議の状況が報告されました。JR東海から