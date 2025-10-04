◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節湘南０―１東京Ｖ（３日・レモンＳ）東京Ｖが敵地で湘南と対戦し、１―０で勝利した。東京Ｖは立ち上がりから前線からプレスをかけて押し込み、前半１６分にゴール前でＦＷ染野が折り返すもＦＷ新井とは合わず。同２１分には後方からのビルドアップからＦＷ染野が左足シュートでゴールを狙うも枠からは外れてしまう。同３４分にはＭＦ森田の左クロスからゴールに迫るも中とは合わず。直後に