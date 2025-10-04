◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第３日（４日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第３ラウンドが進行しており、ツアー２９勝の申ジエ（韓国）が４９位で出て、２度の３連続を含む８バーディー、ボギーなしで大会記録（パー７２）に並ぶ６４をマークし、通算１０アンダーに伸ばした。ホールアウトした時点ではまだ最終組がスタート前だったが、首位と１打差の２位に浮上した