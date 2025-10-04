右脇腹痛で離脱していた巨人の吉川尚輝内野手が４日、１軍に合流した。東京ドームで行われた１軍の全体練習に姿を見せた。吉川は右脇腹痛の影響で９月１４日に今季２度目の登録抹消。当初から守備と走塁の動作に支障はなく、万全なスイングを取り戻せるようリハビリを続けてきた。患部の状態と慎重に向き合い、戦いの舞台に戻ってきた。今季は２度の離脱があったものの、チームの中心として１０７試合に出場。打率２割７分７