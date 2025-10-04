広島は今季最終戦で戦力外通告を受けて退団する田中広輔内野手（36）が「1番・遊撃」で先発出場。「2番・二塁」では菊池が先発に名を連ねた。リーグ3連覇を誇った16〜18年には田中、菊池、丸（現巨人）の上位打線が“タナキクマル”の愛称で親しまれたが、21年4月6日ヤクルト戦以来、4年ぶりに“タナキク”が復活する。以下スタメン。1（遊）田中2（二）菊池3（右）中村奨4（三）佐々木5（左）末包6（一）渡辺7