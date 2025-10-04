自民党総裁選は、先ほど午後1時から国会議員による投票が始まりました。国会議員票と党員票295票ずつ、あわせて590票で争われ1回目の投票で過半数を得る候補が出なかった場合には上位2人による決選投票がおこなわれます。決選投票は、小泉氏と高市氏が進むのが有力な情勢です。