義母の自由な行動に振り回されたり、迷惑をかけられたりすると、だんだんストレスが溜まっていきますね。夫に相談しても義母の肩を持つと、さらにストレスは倍増し、夫婦仲が悪くなることもあるでしょう。今回は、自由奔放な義母の味方をする夫が無神経すぎてムカつく話をご紹介いたします。義母を肯定する夫「義母は熟年離婚をして、今は第2の人生を謳歌しています。それは別にいいのですが、問題は自由に遊びすぎていて、私にま