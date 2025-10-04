気象台は、午後1時3分に、大雨警報（浸水害）を古賀市、新宮町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・古賀市、新宮町に発表 4日13:03時点福岡地方では、4日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■古賀市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水4日夕方にかけて警戒1時間最大雨量45mm■新宮町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水4日夕方にかけて警戒1時間最大雨量