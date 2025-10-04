小林氏の陣営は決起大会を開き、陣営幹部の石井準一参議院議員が、「必ず小林鷹之と投票用紙に書けと目力で追いかけながらこの戦いを締め括って充実感を味わっていこうじゃないか」と呼びかけました。小林氏も「最後の最後まで目力も使って一票でも獲得する」と決意を述べました。日本テレビの取材では、決起大会には少なくとも衆・参29人の議員が集まりました。