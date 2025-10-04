現行制度で迎える最後のB2シーズン。この特別な年に、神戸ストークスは「B2最後の王者」という称号を手にするべく、大型補強を敢行した。 Bリーグ初年度にB2初代チャンピオンに輝いた神戸ストークス（当時は西宮ストークス）。あの栄光を再び――集結した新戦力たちは、それぞれの想いを胸に、頂点だけを見据えている。 ◆木村圭吾が追い求める、チームを勝たせる力