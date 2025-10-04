（ワシントン中央社）中国共産党による台湾への統一戦線工作が絶えず行われる中、台湾台北地方法院（地裁）国家安全保障専門法廷の裁判官、許凱傑氏は現地時間2日、米国の中国問題に関する連邦議会・行政府委員会（CECC）に出席し、中国の法律戦や台湾に対する浸透手法を報告した。会合には約20人の議員スタッフらが出席した。許氏がCECCに招かれるのは初めて。同日午後に中央社の取材に応じた。報告では主に、中国の法律戦による