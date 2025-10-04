2025年10月4日午前、小樽市桃内1丁目浄水場付近でハンター2人がクマに襲われたということです。警察によりますと、ハンター本人から警察に通報があり、命に別条はありません。襲われたハンターは有害駆除中だったとみられています現場では、警察などがクマの捜索を行っています。