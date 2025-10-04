ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 【来週のばけばけ】第2週 トキは婿取り決意も恋占いは…トキを励ま… スポニチアネックス 【来週のばけばけ】第2週 トキは婿取り決意も恋占いは…トキを励まそうと家族総出で婿候補探しを始める 2025年10月4日 13時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 6日から、朝ドラ「ばけばけ」の第2週が始まる 貧乏生活から抜け出すため、トキは婿取りを決意する だが、景気づけの恋占いは悲惨な結果に 記事を読む おすすめ記事 来週の『ばけばけ』あらすじ。恋占いが悲惨な結果だったトキ。司之介とフミはお見合い相手探しに奔走するが…＜ネタばれあり＞ 2025年10月4日 8時15分 「あんぱん」スピンオフ メイコ主役に原菜乃華「幸せ」「あんぱんロスを少しでも埋められたら」 2025年9月30日 12時0分 「あんぱん」スピンオフ 豪ちゃん“絶対”＆「椰子の実」再び「まさか」「蘭子のおめでとう」ネット涙も 2025年9月30日 10時1分 「あんぱん」スピンオフ主役に大森元貴「うれしい」「いせたくやという音楽家との出会いは大きく、大切」 2025年10月1日 12時0分 【ばけばけ 第2話あらすじ】トキ、親戚・タエ（北川景子）に稽古を辞めたいと伝える その反応とは 2025年9月29日 8時15分