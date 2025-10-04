自民党の自民党の小泉進次郎農相（４４）は４日、同党総裁選の投開票に向けて開いた陣営の決起大会で「去年（の総裁選で）たどり着けなかった決勝の舞台にもし上がれたら、総裁選で一貫して訴えた一致団結、国民のためにひたむきに働く自民党を全力で作り上げる」とあいさつした。