NPB（日本野球機構）は4日の公示を発表。楽天は5選手を入れ替えました。登録となったのは、坂井陽翔投手と岡島豪郎選手。2023年ドラフト2位で滝川二高から楽天に入団した坂井投手は、これが今季初昇格。ファームではここまで15試合に登板し1勝5敗、防御率6.06をマークしています。なお、この日引退セレモニーを行う岡島選手が1軍登録されました。2011年ドラフト4位で白鴎大から楽天に入団すると、2年目の2013年には打率.323をマー