9月30日に双子の男児を出産したタレントの中川翔子が３日、自身のインスタグラムを更新。初登場の夫の優しさあふれるショットを公開した。 【写真】赤ちゃんへの接し方が優しさにあふれています 「手だけで初登場の夫です」と赤ちゃんに優しくそっと触れる夫の手の写真を掲載。「絵日記描きました。貴重な瞬間の毎日、忘れたくないこといっぱいだ！でも無理はしないようにします。ちゃんと双子、朝から元気にミルクのみまし