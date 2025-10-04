◆秋季和歌山県大会▽準決勝近大新宮１１―４箕島（４日・紀三井寺）甲子園４度の優勝を誇る箕島は、準決勝で近大新宮に敗れて、１１年ぶりの近畿大会出場とはならなかった。０―５の６回に３連打で１点を返したが、９回に投手陣が崩れて６失点。最終回に２死満塁を作り、松原由弥中堅手（２年）の左越え二塁打に敵失が絡み３点を奪ったが、後続が続かなかった。１９７９年に公立校では唯一となる甲子園春夏連覇を達成した