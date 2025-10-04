◆パ・リーグ楽天―西武（４日・楽天モバイル）今季限りでの現役引退を発表している楽天・岡島豪郎外野手が４日、今季初めて１軍選手登録された。試合前練習で選手、スタッフらにあいさつ。「きょうで最後か、という気持ちで来ていないし、いつも通りの気持ちで来ました」と話し、打撃練習などで調整した。登録されたことで試合出場の可能性も高まったが、「出られたら頑張ります。（もし出たら）とりあえずバットに当てたいな