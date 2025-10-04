テレ東系6局ネットで放送中の最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』（毎週土曜前9：00）が後半へと突入する。【動画】『ウルトラマンオメガ』前半のダイジェストPVこの日に放送された第13話で、主人公・オオキダ ソラト（演：近藤頌利）の正体がウルトラマンオメガだと、ついに仲間の生物学者・イチドウ アユム（演：工藤綾乃）にも知られてしまう。その正体を一人胸の内に秘めてきた相棒のホシミ コウセイ（演：吉田晴