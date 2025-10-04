ニュージーランド航空は、ニュージーランド行きを対象としたセールを10月3日から27日まで開催する。東京/成田〜オークランド線の往復運賃は、エコノミークラスが100,500円から、プレミアムエコノミーが204,500円から、ビジネス・プレミアが355,500円から。燃油サーチャージや諸税が含まれた総額運賃となる。搭乗期間は10月18日から2026年7月9日出発まで、一部期間は除外となる。予約クラスはエコノミークラスが「P・K・G」、プレミ