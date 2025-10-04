U-20日本代表はチリで開催中のU-20ワールドカップのグループステージを3連勝で突破した。エジプトに2-0、チリにも2-0、そして、ニュージーランドには3-0で勝利。7得点を奪う一方、まだ1点も奪われていない。チリ紙『BioBioChile』は、「日本代表は完璧な戦いぶりで優勝候補としての地位を証明した」と讃えていた。「スタジアムが寒さと小雨に見舞われるなか、日本はソリッドなパフォーマンスを崩すことはなかった。ニュージーラン