◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽広島佐藤柳之介投手▽広島上本崇司内野手▽広島田中広輔内野手▽広島堂林翔太内野手▽広島菊池涼介内野手▽広島松山竜平外野手▽ヤクルト下川隼佑投手【出場選手登録抹消】▽広島斉藤優汰投手▽広島内田湘大内野手▽広島前川誠太内野手▽広島佐藤啓介内野手▽ヤクルト高梨裕稔投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム