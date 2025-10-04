１０月４日の早朝、大阪府富田林市の国道で倒れていた男性に後続の車３台が接触する事故があり、男性は搬送された病院で死亡が確認されました。４日午前５時前、富田林市藤沢台の国道３０９号で、「バイクと車の交通事故です」と国道を走っていた車の運転手から警察に通報がありました。警察によりますと、北向きの追い越し車線で倒れていた男性を後続の乗用車３台がつぎつぎ接触したということです。男性は搬送先の病院で死