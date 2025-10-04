昨夏のパリ五輪のマラソンで、そろって６位入賞した男子代表の赤崎暁（クラフティア）と女子代表の鈴木優花（第一生命グループ）が４日、東京・味の素スタジアムで行われたイベント「ＴＯＫＹＯＲＯＫＵＴＡＩＦＥＳ」に出席。６月の結婚発表後、初めて夫婦そろっての参加となった。鈴木が女子５キロ、赤崎が男子１０キロの部のランのスターターを務め、イベントを盛り上げた。曇天の下“マラソン夫婦”の笑顔がはじけた。