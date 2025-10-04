◆パ・リーグロッテ―日本ハム（４日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）今季限りで現役を引退した日本ハムの若林晃弘内野手が、試合前のＺＯＺＯマリンスタジアムを訪れ、ナインにあいさつを行った。スーツ姿でグラウンドに登場し、円陣の中心に立った。「２年間という短い時間で、けがも多く、迷惑ばかりかけましたけど、ファイターズのユニホームを着て一緒に野球ができたことを誇りに思います」と感謝を伝えた。引退に際し、新