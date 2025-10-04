「楽天−西武」（４日、楽天モバイルパーク）今季限りで現役引退を発表した楽天・岡島豪郎外野手へ、１３年にリーグ優勝＆日本一を達成したメンバーからフラワースタンドが届いた。引退セレモニーを迎えるこの日、出場選手登録もされ、最後の雄志をグラウンドで見られる可能性が高まった。１軍の試合前練習に参加すると、全員で記念撮影。フリー打撃は多くの選手が見つめる中で行われた。岡島は「今日で最後かという気持ちで