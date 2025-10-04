イギリスの国民的スター、ロビー・ウィリアムズの半生を猿の姿で描いた個性的な半自伝ミュージカル映画『BETTER MAN/ベター・マン』は、2024年（日本2025年）の劇場公開時は不遇に終わった作品だ。ところが最近、ストリーミング配信で遅ればせながらの話題がじわじわ広がっていて……。 ﻿ ウィリアムズの波乱の人生を、猿に置き換えて描いた映画『BETTER MAN/ベター・マン』。