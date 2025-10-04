ＭＬＢ通算２１３勝のサイ・ヤング賞投手で殿堂入りしているジョン・スモルツ氏（５８）がドジャース・佐々木朗希投手（２３）の?リリーフ適性?を論評している。ポッドキャスト番組「フリッピン・バッツ・ベン・ウィズ・バーランダー」に出演し「ケガも影響しましたが、彼の制球力、速球の打ちやすさは５回〜７回を投げる準備ができていませんでした。彼は（先発で）素晴らしい投球をするだろうと今でも断言します」としたうえ