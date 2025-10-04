パッカード・クリッパー『クリッパー』の名を冠した最初のモデルは、1941年4月から生産開始されたが、米国が第二次世界大戦に参戦した直後の翌年2月、政府命令により民間用自動車生産がほぼすべて停止したため、短期間での生産終了となった。それでも重要なモデルでることに変わりはない。パッカードは保守的なボディスタイルでは成功が望めないことを悟り、フロントフェンダー一体型ヘッドライトをはじめとする現代的なデザインを