NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。日本ハムは阪口樂選手を1軍登録しました。今季初昇格の阪口選手は、2021年ドラフト4位で岐阜第一高から日本ハムに入団した22歳の内野手です。ルーキーイヤーの2022年にプロ初安打をマーク。今季ファームでは75試合に出場し、打率.193、5本塁打、24打点を記録しています。チームはこの日のロッテ戦が今季レギュラーシーズン最終戦。1週間後の11日からはオリックスを本拠地・エスコンフィールド