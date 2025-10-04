４日午前６時５０分頃、滋賀県大津市和邇南浜の和邇川河口の琵琶湖岸で、釣りをしていた男性が湖に流された釣り道具の箱を拾おうとして溺れ、行方がわからなくなった。滋賀県警大津北署と消防が捜索を続けている。同署によると、事故の目撃者が「隣で釣りをしていた男性が流された」と１１０番。男性は成人とみられ、水際から少し入った場所で釣りをしていたという。