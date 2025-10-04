吉本新喜劇の“コワモテ”悪役で知られる太田芳伸（44）が、4日までにインスタグラムを更新。結婚を発表した。太田は「いつも応援してくださってる方々私、太田芳伸は先日結婚いたしました」と報告。夕景をバックにしたような2ショット写真とともに「44歳のおやじゴリラを愛してくれる一般女性の方と出会いました」と、伝えた。さらに「この方と共に第二の人生を歩んでいきます。そして、引き続き新喜劇を頑張っていきます！9割9