気になるニュースや家族のモヤモヤ、日々の生活で感じたさまざまな思いや誰かに聞いてほしい出来事など、読者からの投稿を紹介するWEBオリジナル投稿欄「せきららカフェ」。今回ご紹介するのは、50代の方からの投稿です。夫から料理の食材選びから調理法、野菜の切り方まで注文が入ると嘆くまき貝さん。しかし、春に急死した母のことを思い出すと――。* * * * * * *そっと試してみた味は何を食べたい？と訊けば何でもいいよなんて